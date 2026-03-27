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Préparation du 4 avril : le CEMGA Oumar Wade en mission de reconnaissance à Thiès

Vendredi 27 Mars 2026 - 10:46

Préparation du 4 avril : le CEMGA Oumar Wade en mission de reconnaissance à Thiès

Le Chef d'État-major général des Armées (CEMGA), le Général de corps d'armée Oumar Wade, effectue ce vendredi une visite de reconnaissance et de coordination dans la zone militaire n°2 de Thiès, a appris Ndarinfo auprès de sources militaires. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des préparatifs du défilé militaire de la fête nationale de l'Indépendance du 4 avril 2026.
 

La ville de Thiès, carrefour stratégique et pôle d'excellence des écoles militaires du Sénégal (ENSOA, EAPIA, etc.), s'apprête à accueillir les festivités commémoratives marquant le 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le CEMGA Wade évaluera sur le terrain le dispositif sécuritaire, la logistique de parade et la synchronisation des troupes à pied, motorisées et aériennes avec le commandement de la zone.
 

L'objectif de cette mission d'inspection est de s'assurer de la parfaite exécution du cahier des charges de la parade militaire, vitrine de la montée en puissance et de la cohésion des Forces de défense et de sécurité (FDS) sénégalaises sous le thème de la résilience territoriale et du lien Armée-Nation.
 

MS/NDARINFO
 


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