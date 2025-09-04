Primature : Quatre groupes de travail pour piloter le Plan de redressement économique et social

Le Premier ministre a annoncé mercredi, en Conseil des ministres, la création de quatre groupes de travail spécialisés au sein de la Primature pour assurer une mise en œuvre « rigoureuse et efficiente » du Plan de redressement économique et social (PRES).



Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Sarré, ces groupes sont chargés respectivement des réformes économiques, du phasage, de la budgétisation et de l’analyse des risques, du recensement, de la validation et de l’évaluation des initiatives, ainsi que de la communication et de la vulgarisation du PRES.



Le plan, qui prévoit un investissement de 5 667 milliards de francs CFA entre 2025 et 2028, doit être financé à 90 % par des ressources internes. Le gouvernement vise à ramener le déficit budgétaire de 12 % à 3 % du PIB d’ici 2027.



Le PRES a été officiellement présenté aux partenaires de l’État le 1er août dernier.



