Primature : le Premier ministre Lo réunit ses directeurs et décline sa méthode de coordination gouvernementale

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a réuni ce jeudi, au Building Administratif Président Mamadou Dia, les directeurs et responsables des structures relevant de la Primature. Le Chef du gouvernement leur a présenté les méthodes qu'il entend insuffler dans la coordination et la mise en œuvre de l'action gouvernementale, adossée à l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.
Cette réunion de cadrage intervient deux semaines après une nomination placée d'emblée sous le signe de la continuité et de la rigueur. Nommé le 25 mai 2026 en remplacement d'Ousmane Sonko, limogé par le président Bassirou Diomaye Faye dans un contexte de tensions au sommet de l'État, Ahmadou Al Aminou Lo avait posé trois axes majeurs dès sa prise de fonctions : fidélité au projet présidentiel, redressement économique et restauration de la cohérence de l'action gouvernementale.
Ancien ministre d'État chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, il avait déclaré aborder sa mission « avec humilité et détermination », s'appuyant sur les réalisations de l'équipe précédente, le Programme de redressement économique et social (PRES) et la Stratégie nationale de développement quinquennal.
Le mot « loyauté » envers l'autorité présidentielle avait traversé son discours inaugural, tandis qu'il assurait : « Le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester. » Il avait également invoqué l'urgence liée à l'état difficile des finances publiques et les conséquences de la crise au Moyen-Orient sur l'économie nationale.
Son gouvernement, nommé le 1er juin, est composé en grande partie de personnalités indépendantes et issues de la société civile, sans la participation de Pastef. Lors de sa présentation, il avait insisté sur la cohérence institutionnelle et l'obligation de résultats, soulignant que le gouvernement repose à la fois sur un socle politique et un socle technocratique, avec une représentation tenant compte de la diversité territoriale et sociale du pays ainsi que de la promotion des jeunes et des femmes.
MS/NI