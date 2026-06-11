Primature : le Premier ministre Lo réunit ses directeurs et décline sa méthode de coordination gouvernementale

Son gouvernement, nommé le 1er juin, est composé en grande partie de personnalités indépendantes et issues de la société civile, sans la participation de Pastef. Lors de sa présentation, il avait insisté sur la cohérence institutionnelle et l'obligation de résultats, soulignant que le gouvernement repose à la fois sur un socle politique et un socle technocratique, avec une représentation tenant compte de la diversité territoriale et sociale du pays ainsi que de la promotion des jeunes et des femmes.



