Transfert de capitale Saint-Louis–Dakar : le choix historique du 11 juin 1958 qui a redessiné le Sénégal

Dans ses mémoires, l'ancien président du Conseil du gouvernement sénégalais Mamadou Dia révèle que ce transfert a été précipité par une menace sur l'intégrité territoriale du pays. Selon lui, des notables de la collectivité léboue de Dakar auraient, à l'époque, revendiqué le détachement de la presqu'île du Cap-Vert pour en faire un territoire directement rattaché à la France.





« C'est à ce prix que Dakar n'a pas été perdue pour le Sénégal », écrit-il dans Mémoires d'un militant du tiers-monde.



