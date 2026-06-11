Transfert de capitale Saint-Louis–Dakar : le choix historique du 11 juin 1958 qui a redessiné le Sénégal

Il y a exactement 67 ans, le 11 juin 1958, le Sénégal transférait officiellement sa capitale de Saint-Louis à Dakar, quelques années avant son accession à l'indépendance. Une décision historique dont les ressorts politiques restent méconnus.
Dans ses mémoires, l'ancien président du Conseil du gouvernement sénégalais Mamadou Dia révèle que ce transfert a été précipité par une menace sur l'intégrité territoriale du pays. Selon lui, des notables de la collectivité léboue de Dakar auraient, à l'époque, revendiqué le détachement de la presqu'île du Cap-Vert pour en faire un territoire directement rattaché à la France.
« C'est à ce prix que Dakar n'a pas été perdue pour le Sénégal », écrit-il dans Mémoires d'un militant du tiers-monde.
Si des arguments administratifs et économiques plaidaient déjà en faveur de Dakar, plus proche du centre des activités du pays, c'est donc un calcul stratégique qui aurait finalement emporté la décision. Depuis ce 11 juin 1958, Dakar demeure le cœur politique, économique et diplomatique du Sénégal.
MS/NI