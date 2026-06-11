Onze taupes dans les rangs de Pastef : qui sont ces députés qui « sont là sans être là » ?

Le groupe parlementaire Pastef a perdu onze de ses membres, ramenant son effectif de 130 à 119 députés actifs. « De 130 députés, Pastef compte désormais 119 parlementaires : les 11 taupes du groupe ont été identifiées », a déclaré le député Mayabé Mbaye, précisant que ces élus « ne s'impliquent pas dans la dynamique du groupe ».







« Ils sont avec nous, mais ne sont pas avec nous », at-il résumé, avant d'évoquer des signaux comportementaux ayant justifié une mise en alerte interne.





« Nous avons identifié certains comportements qui nous amènent à la vigilance », at-il indiqué, écartant toutefois tout risque majeur de fuite : « Les discussions au sein du groupe portent essentiellement sur nos activités et notre fonctionnement. »





Le parlementaire a par ailleurs révélé que des informations sensibles avaient déjà filtré dans la presse à l'issue de réunions internes, ce qui aurait éclairé rétrospectivement la réserve affichée par Ousmane Sonko. « Beaucoup ne comprenait pas cette prudence. Mais lorsque certaines discussions internes ont été divulguées dans la presse peu après notre réunion, chacune a compris les raisons de la réserve d'Ousmane Sonko », a-t-il souligné.





Mayabé Mbaye a néanmoins tenu à dédramatiser la situation : « Ils sont là de droit et nous n'avons problème aucun particulier avec eux. Cependant, nous les avons identifiés et nous restons attentifs à leurs agissements. »



