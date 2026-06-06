Mercato : Monaco fixe le prix de Lamine Camara à 32,7 milliards FCFA

Le milieu de terrain international sénégalais de l'AS Monaco, Lamine Camara, se retrouve au centre d'une bataille sur le marché des transferts estimée à 50 millions d'euros, soit 32,7 milliards de FCFA.





La pépite sénégalaise de 22 ans, auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 31 matchs cette saison, suscite l'intérêt des plus grands clubs européens grâce à ses performances en Ligue des champions. Liverpool serait particulièrement sur le coup pour mener une révolution dans son entrejeu, face aux négociations qui piétinent pour la prolongation de Curtis Jones. Les Reds sont séduits par le profil de Camara, réputé pour son endurance avec 11 km parcourus par match et un record de 8,01 ballons récupérés par 90 minutes.



De son côté, l'AS Monaco n'écarterait pas l'idée d'un départ de son joyau, d'autant que le club du Rocher est en pleine mutation avec le recrutement de Marc Casadó en provenance du FC Barcelone.





Outre Liverpool, d'autres écuries anglaises comme Aston Villa, Newcastle ou Tottenham sont prêtes à casser leur tirelire pour s'attacher ses services. Le Paris Saint-Germain reste également à l'affût sous la houlette de Luis Campos, voyant en lui un profil moderne similaire à celui d'Idrissa Gana Gueye.



Malgré cette agitation autour de son avenir en club, le jeune bulldozer du milieu de terrain reste pleinement concentré sur les prochaines échéances de l'équipe nationale du Sénégal pour le Mondial 2026.





MS/NI



