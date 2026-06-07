Mauritanie : 193 migrants dont 6 Sénégalais secourus par les garde-côtes au large de Nouakchott

Les garde-côtes mauritaniens ont secouru samedi un bateau transportant 193 migrants en situation irrégulière au large des côtes de Nouakchott, renseigne Cridem.org d'après Sahara Médias.





L’opération de sauvetage s’est déroulée samedi matin à proximité des eaux adjacentes au marché aux poissons de la capitale mauritanienne, après le repérage de l’embarcation en provenance de la capitale gambienne, Banjul. Le bilan de la traversée fait état d'une femme décédée à bord et d'un homme malade, ce dernier ayant été évacué d’urgence vers une structure hospitalière pour y recevoir les soins nécessaires. Selon un communiqué officiel de la garde côtière, le groupe de passagers secourus est composé de 184 Gambiens, 6 Sénégalais, ainsi que de ressortissants originaires respectivement du Nigeria, de la Sierra Leone et du Bénin.





Au total, le décompte des personnes à bord enregistre 154 hommes, 27 femmes et 12 mineurs.



Dès leur prise en charge, la Garde côtière a apporté l’aide humanitaire d’urgence nécessaire aux rescapés et enclenché les procédures légales et administratives en vigueur. L’institution a réaffirmé sa conformité avec les obligations nationales et internationales encadrant les opérations de sauvetage et la protection des vies humaines en mer.





Les autorités maritimes mauritaniennes ont rappelé à cette occasion la poursuite active de leurs missions de sécurisation de l’espace maritime national et de lutte contre l’immigration clandestine dans les eaux sous souveraineté.





CSS/NDARINFO





