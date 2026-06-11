Incendie mortel sur l'axe Dakar–Diamniadio : un camion-citerne détruit, la circulation déviée

Un camion-citerne chargé de carburant a pris feu ce jeudi matin à hauteur du péage situé près du Stade Abdoulaye Wade, sur l'axe Dakar–Diamniadio, faisant un mort et un blessé grave. Le véhicule a été entièrement ravagé par les flammes, provoquant de fortes perturbations sur cet axe très fréquenté, selon les informations relayées par la RFM.





Dans un communiqué, les responsables de l'autoroute à péage ont alerté les usagers : « Un camion-citerne chargé de carburant a pris feu à hauteur de Diamniadio. La circulation est fortement perturbée à hauteur de la zone de l'accident. » Des itinéraires alternatifs ont été recommandés pour fluidifier le trafic.





Pour les véhicules en provenance de Toglou, la sortie 12 de Sébikotane est conseillée avant de rejoindre l'autoroute par l'entrée 11 de Diamniadio ou l'entrée 10 de Keur Ndiaye Lô. Les automobilistes venant de Dakar sont invités à emprunter la sortie 11 à Diamniadio, puis à reprendre l'autoroute à l'entrée 12 de Sébikotane. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances du drame.





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