« Continuer d'investir le terrain » : Diomaye réorganise sa coalition et place ses hommes avant 2027

La coalition Diomaye Président renforce son dispositif territorial à deux ans des élections locales de 2027 et à quatre ans de la présidentielle de 2029. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a procédé, ce jeudi, à la nomination de cinq superviseurs adjoints chargés d'animer et d'implanter le mouvement à l'échelle nationale.
Dans un courrier adressé à Aminata Touré, Superviseure générale de la coalition, le président Diomaye a salué l'engagement des leaders et les « avancées positives » enregistrées dans l'organisation, tout en appelant à « continuer d'investir le terrain ».
Les cinq nouveaux superviseurs adjoints se répartissent des portefeuilles distincts : Serigne Guèye Diop aux structures et à la massification, El Hadj Abdourahmane Diop aux stratégies et à la communication, Mamadou Thiaw à la coordination avec les élus, Fally Seck à l'administration et à la logistique, et Aldiouma Sow aux questions électorales.
« J'accueille cette responsabilité avec humilité et détermination. Je continuerai à œuvrer, aux côtés de l'ensemble des responsables et militants, au renforcement de nos structures et à la consolidation de notre présence sur le terrain », a déclaré Dr Serigne Guèye Diop, par ailleurs ministre de l'Industrie et du Commerce.
Ces nominations interviennent dans un contexte de tension sur le calendrier électoral : Ousmane Sonko, leader de la majorité parlementaire, a averti qu'il n'acceptera aucun report des élections locales, légalement prévues en janvier 2027.
MS/NI