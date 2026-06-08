Dakar : Démantèlement d'un réseau de fraude aux SMS et saisie de Simbox

Six individus de nationalité étrangère ont été interpellés dans la zone de Ngor à Dakar par les éléments de la Brigade de Recherches de la Gendarmerie pour une vaste fraude aux télécommunications.





L'opération a été déclenchée suite à une plainte officielle de l'opérateur historique SONATEL, qui avait détecté un système frauduleux hautement technique. Ce dispositif clandestin permettait de détourner le trafic international de messages SMS vers le réseau local, générant d'importantes pertes financières pour la compagnie. Les investigations technologiques, menées conjointement par les enquêteurs de la Brigade de Recherches de Dakar et les experts spécialisés de la SONATEL, ont permis de localiser avec précision le centre opérationnel des fraudeurs.





Le coup de filet s'est soldé par la saisie d'un arsenal informatique et télécom impressionnant utilisé pour le piratage. Parmi les équipements saisis figurent des passerelles GSM de type SIMBOX, des boîtiers de communication VOIP, des ordinateurs portables, des modems, des routeurs internet, ainsi qu'un important lot de cartes SIM de différents opérateurs de téléphonie et de nombreux téléphones portables.





Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête visant à déterminer l'étendue de ce réseau de cybercriminalité.





MS/NI





