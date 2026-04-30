Processus électoral : Le Ministre de l'Intérieur instaure un cadre permanent de dialogue

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a franchi une étape importante dans la gestion du climat politique ce jeudi 30 avril 2026. En rencontrant les partis politiques légalement constitués pour une première prise de contact, l'autorité a posé les jalons d'une collaboration directe sur les enjeux liés au processus électoral.





Cette rencontre, marquée par la présence remarquée du Président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) et du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), a permis de partager des informations cruciales sur l'organisation des futurs scrutins.







Un cadre permanent pour consolider l'édifice démocratique

L'un des résultats majeurs de cette entrevue est l'engagement formel de mettre en place un cadre permanent d'échanges entre l'Administration et les acteurs de la vie politique. Saluant la qualité des discussions, le Ministre a souligné que cette dynamique illustre une volonté commune de construire, dans la responsabilité, des réponses aux défis nationaux.



Rappelant que « la démocratie demeure un édifice fragile que chaque Sénégalais a le devoir de protéger », il a insisté sur les valeurs de rigueur, de retenue et de sens élevé de l'État nécessaires à la stabilité du pays. Enfin, à l'endroit des formations politiques ayant décliné l'invitation, le Ministre a réaffirmé que ses portes restaient ouvertes, précisant que la contradiction est une « source de progrès » indispensable à la citoyenneté.





MS/NDARINFO







