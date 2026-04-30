Saint-Louis : Le projet « Alarba Durable » veut former les futurs ambassadeurs du Zéro Déchet

Portée par l'association Zéro Déchet Sénégal, le projet « Alarba Durable » vise à transformer les élèves en véritables ambassadeurs de la protection de la nature. À travers des ateliers pédagogiques axés sur la « fresque du déchet » et la « fresque du climat », les enfants ont été initiés aux enjeux globaux tout en apprenant des solutions concrètes comme le tri à la source et le compostage.





Pour Chérif Zigani, point focal du projet, l'objectif est d'accompagner ces jeunes afin qu'ils puissent « à travers de petits gestes quotidiens, réduire les déchets pour protéger notre environnement » et inculquer ces valeurs aux générations futures.





Cette dynamique éducative s'est conclue par une journée de restitution marquée par un concours de « génie en herbe » et de plaidoirie, où les élèves des cinq écoles ciblées ont démontré l'étendue de leurs connaissances.





Selon Fatika Diallo, responsable du bureau genre à l'IEF de Saint-Louis, ces échanges ont permis aux enfants de sensibiliser à leur tour leur entourage sur les techniques de préservation apprises durant le projet.





Pour les directeurs d'école, représentés par Amadou Ndiaye Tall, cette intervention constitue une « plus-value » majeure complétant les programmes officiels d'éducation au développement durable. Les acteurs du projet misent désormais sur l'effet multiplicateur de ces enseignements, espérant que ces futurs citoyens transformeront durablement leur cadre de vie, des salles de classe jusque dans leurs quartiers respectifs.



