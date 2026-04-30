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Transport aérien : L'aéroport de Ziguinchor réceptionné et prêt pour la reprise des vols

Jeudi 30 Avril 2026 - 19:04

Transport aérien : L'aéroport de Ziguinchor réceptionné et prêt pour la reprise des vols

Les nouvelles autorités tiennent à désenclaver la Casamance . Ce jeudi 30 avril 2026, les travaux de reconstruction de l’aéroport de Ziguinchor ont été receptionnés. Cette infrastructure stratégique a été livrée conformément au calendrier initial, marquant un tournant décisif pour la mobilité régionale.

Désormais doté d'une piste répondant aux standards internationaux les plus rigoureux, l'aéroport est prêt à accueillir de nouveau les aéronefs, après un chantier salué par les autorités comme un « véritable exploit technique ».
 

Cette livraison technique constitue le préalable indispensable à la reprise des activités commerciales, attendue avec impatience par les populations et les acteurs économiques du sud du pays.


Les nouvelles installations permettront d'améliorer significativement la connectivité de la région naturelle de Casamance avec le reste du pays et l'international. Selon les services compétents, la prochaine étape majeure de ce calendrier sera l'inauguration officielle, qui sera présidée par les plus hautes autorités de l'État, avant la réouverture effective du ciel ziguinchorois.
 

MS/NDARINFO
 


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