Mali : Hommage national au colonel Sadio Camara tué au front

Le Mali a rendu ce jeudi un hommage solennel au ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, tué lors des récentes offensives coordonnées menées par des groupes rebelles et jihadistes dans le nord du pays. La cérémonie, qui s'est déroulée à Bamako sous un dispositif de sécurité exceptionnel, a réuni les plus hautes autorités de la transition ainsi que des délégations régionales.





Le chef de l'État a salué la mémoire d'un « pilier de la refondation nationale » et d'un artisan majeur de la nouvelle doctrine sécuritaire du pays. Cette disparition intervient dans un contexte de recrudescence des hostilités, marquant un tournant symbolique et opérationnel pour les forces armées maliennes qui font face à une pression accrue sur plusieurs fronts.







L'émotion suscitée par ce décès ne masque pas les défis sécuritaires majeurs auxquels la junte au pouvoir reste confrontée. Les attaques, revendiquées par une coalition de groupes armés, soulignent la fragilité de la situation dans les zones de conflit malgré les efforts de reconquête territoriale. En réponse, les autorités ont réitéré leur détermination à poursuivre la lutte pour la souveraineté nationale, appelant à l'unité derrière les forces de défense et de sécurité.





Cet hommage national, au-delà du recueillement, a servi de tribune pour réaffirmer les alliances stratégiques du Mali et sa volonté de maintenir son cap politique malgré les secousses répétées qui ébranlent la région sahélienne.





MS/NDARINFO





