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Administration numérique : Ousmane Sonko fixe un ultimatum pour e-Senegal

Jeudi 30 Avril 2026 - 13:45

Administration numérique : Ousmane Sonko fixe un ultimatum pour e-Senegal

La Primature tient à impulser la transformation digitale de l'administration sénégalaise. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a réclamé au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique la soumission d'un plan stratégique pour la plateforme nationale e-Senegal.


Cette directive vise à instaurer une administration plus efficace, accessible et résolument orientée vers les besoins des usagers et des entreprises.

 

Un calendrier précis pour les démarches à fort impact

 

Le document attendu avant la fin du mois de mai 2026 devra détailler le déploiement progressif des services publics en ligne.


Selon la porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Faye, ce plan devra être assorti d’un calendrier de mise en œuvre et portera, en premier lieu, sur la délivrance des extraits d’état civil, les démarches en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que toute autre formalité à fort impact pour les citoyens et les entreprises.

 

Climat social : avancées dans l'Éducation et la Santé



En marge des enjeux technologiques, le Premier ministre a salué la signature du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ousmane Sonko s’est réjoui, lors du Conseil des ministres, des avancées enregistrées dans la régularisation exceptionnelle des situations administratives et statutaires, dans les secteurs de l’éducation et de la santé.


Il a demandé aux ministres concernés de veiller à la mise en œuvre diligente et rigoureuse des engagements pris par le gouvernement, dans le respect des échéances arrêtées et dans un esprit de responsabilité collective, au service de la paix sociale.

 

MS/NDARINFO


 


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