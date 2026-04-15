Projet Be-Yes : la DER/FJ exige le remboursement des fonds.

La Déléguée générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj, a effectué une visite de terrain dans le département de Kanel pour assurer le suivi du projet « Be-Yes ». Lors de ses échanges avec les acteurs locaux, elle a lancé un appel pressant aux bénéficiaires pour le remboursement des prêts qui leur ont été octroyés.







Cette interpellation vise à garantir la pérennité du fonds de roulement et à permettre à d'autres porteurs de projets de bénéficier, à leur tour, de ces financements. Aïda Mbodj a rappelé que le projet « Be-Yes » constitue un levier essentiel pour l’autonomisation économique des jeunes et des femmes dans les zones rurales.





Pour la Déléguée générale, la culture du remboursement est un gage de responsabilité et de solidarité nécessaire à la réussite des politiques d'inclusion financière. Elle a profité de cette étape pour réaffirmer l'engagement de la DER/FJ à accompagner les initiatives locales, tout en insistant sur la rigueur requise dans la gestion des deniers publics.







MS/NDARINFO



