Qui est Cheikh Niang, le nouveau ministre des Affaires Étrangères ?

Samedi 6 Septembre 2025

Le diplomate sénégalais Cheikh Niang, 68 ans, a été nommé samedi ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, en remplacement de Mme Yacine Fall, désormais chargée du ministère de la Justice.

Originaire de Thiès, M. Niang est reconnu pour son expérience et son parcours marqué par de hautes responsabilités diplomatiques. Ancien doyen du groupe de la CEDEAO aux Nations Unies, il a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment à Washington, Tokyo, Pretoria et New York. En 2019, il a été élu président de la Deuxième Commission (Questions économiques et financières) de la 74ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Diplômé de l’ENAM de Dakar et de l’Université Cheikh Anta Diop, il est également titulaire d’une maîtrise en relations internationales et études stratégiques de l’Université de Lancaster et d’un diplôme d’interprétariat de l’Université de Westminster.

Polyglotte, fin connaisseur des rouages diplomatiques, Cheikh Niang apporte à la diplomatie sénégalaise une expertise internationale reconnue et une capacité éprouvée à défendre la voix du Sénégal sur la scène mondiale.
 



