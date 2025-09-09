RDC–Sénégal, un choc décisif pour la première place du groupe B

Le Sénégal joue ce lundi après-midi un match décisif contre la République démocratique du Congo (RDC) au Stade des Martyrs de Kinshasa, dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Les « Lions » de Pape Thiaw, deuxièmes du groupe B avec 15 points, affrontent les « Léopards », leaders avec 16 points. Le vainqueur de ce choc prendra une option sur l’unique billet directement qualificatif pour le Mondial dans cette poule.



La RDC, meilleure attaque du groupe (11 buts), reste sur cinq victoires, un nul et une défaite, et n’a plus connu de revers depuis novembre 2023. De leur côté, les Lions, invaincus mais freinés par trois matchs nuls, doivent s’imposer pour reprendre la première place.



« C’est une finale. On est venu avec des ambitions. Partout où on va, c’est pour s’imposer », a déclaré le sélectionneur Pape Thiaw en conférence de presse. Son capitaine Kalidou Koulibaly a abondé : « On a trois finales, et cela commence ici à Kinshasa. Nous avons un statut à protéger. »



Le Sénégal reste sur une victoire contre le Soudan (2-0) et espère enchaîner à Kinshasa pour se rapprocher d’une qualification à la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



