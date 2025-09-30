Connectez-vous
RDC : l’ex-président Joseph Kabila condamné à mort par la Haute Cour militaire pour trahison et crimes de guerre

Mardi 30 Septembre 2025

L’ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été déclaré coupable de trahison, crimes de guerre et crimes contre l’humanité par la Haute Cour militaire de Kinshasa, qui l’a condamné à la peine de mort, rapportent plusieurs médias dont Reuters, AP News et Le Monde.
 

Le verdict a été rendu en son absence : Kabila était jugé en in absentia depuis plusieurs mois. 

Parmi les chefs d’accusation retenus figurent meurtre, viol, torture, déportation et participation à un mouvement insurrectionnel lié au groupe armé M23.

La justice militaire a également ordonné l’arrestation immédiate de Joseph Kabila.

 Par ailleurs, il est condamné à verser 33 milliards de dollars de dommages à l’État congolais et aux victimes (dont 29 milliards USD au gouvernement et le reste aux provinces affectées) pour réparation des préjudices causés.
 



