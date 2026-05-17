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Date de célébration de la Tabaski 2026 : la CONACOC a tranché

Dimanche 17 Mai 2026 - 22:05

Date de célébration de la Tabaski 2026 : la CONACOC a tranché
La Commission Nationale de concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) s’est réunie ce dimanche 17 mai 2026 dans les locaux de la RTS pour scruter le ciel. Après avoir recueilli les rapports de ses 485 représentants répartis dans les différentes localités du pays, et en accord avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements, l'instance d'observation a publié son communiqué officiel concernant la date de la grande fête musulmane de l'Aïd el-Kabir (Tabaski).

L'organisme d'observation a indiqué qu'aucune observation positive du croissant lunaire n'a été enregistrée sur l'ensemble du territoire national au cours de la soirée. En conséquence, le lundi 18 mai 2026 correspond au complément du mois lunaire en cours, et le mardi 19 mai 2026 est officiellement déclaré premier jour du mois de Dhul Hijja. Suivant les règles de calcul basées sur le calendrier lunaire, le dixième jour de ce mois coïncidera avec la célébration de la Tabaski au Sénégal.

Par conséquent, la Commission dirigée par l'Imam El Hadji Oumar Diène, président des Imams et Oulémas du Sénégal, annonce que la fête de la Tabaski sera célébrée sur l’ensemble du territoire national le jeudi 28 mai 2026. 

MS/NDARINFO
 


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