Ousmane Sonko ordonne la mise en exploitation des parcs nationaux via des partenariats public-privé

Le Premier ministre Ousmane Sonko a instruit les ministres en charge de l’Environnement, du Tourisme, de l’Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que des Finances et du Budget, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour dynamiser la gestion du patrimoine naturel national.



En étroite collaboration avec le COSIVRA, l'Exécutif ambitionne de structurer une mise en exploitation moderne et durable des parcs nationaux et des sites écologiques majeurs du pays. Cette nouvelle orientation stratégique reposera sur le levier des partenariats public-privé (PPP) afin d'allier préservation de la biodiversité et attractivité économique.





Niokolo Koba, Djoudj, Saloum et le Technopole au cœur de la stratégie attractive



Cette directive gouvernementale cible des écosystèmes stratégiques et hautement touristiques du territoire sénégalais. Sont directement concernés par ce déploiement de partenariats : le Parc national du Niokolo-Koba, le Parc de Hann, le Delta du Saloum, le Parc national des oiseaux du Djoudj, ainsi que les réserves urbaines hautement sensibles du Technopole de Dakar et du Lac Rose.



En confiant l'aménagement et la valorisation de ces sites à des opérateurs privés sous la supervision de l'État, le gouvernement cherche à capter des investissements structurants, à moderniser les infrastructures d’accueil et à générer de nouvelles recettes tout en garantissant une protection stricte des espaces classés.





MS/NDARINFO





