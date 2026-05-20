Milliards et titres fonciers : le bilan chiffré des saisies opérées par la nouvelle justice financière.

La lutte contre la délinquance économique et financière a atteint une intensité inédite au Sénégal sous l'impulsion de sa nouvelle arme juridictionnelle. Selon un dossier détaillé publié ce mercredi 20 mai 2026 par le quotidien L’Observateur, le Pool judiciaire financier (PJF) affiche des résultats comptables et opérationnels spectaculaires.



Créée par la loi du 2 août 2023 et installée officiellement en septembre 2024 en remplacement de la défunte Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), cette juridiction spécialisée a déjà procédé à 1 090 arrestations et traité environ 600 dossiers transmis aux cabinets d’instruction en moins de deux ans d’activité.





Rapports de l'IGE, de la Centif et saisies de parcelles, d'immeubles et de véhicules

Cette machine judiciaire tire sa force de l’exploitation systématique des rapports transmis par les grandes institutions de contrôle de l'État. Les magistrats instructeurs du PJF ont ainsi pris en charge pas moins de 55 rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), neuf rapports de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) et neuf dossiers de l’Inspection générale d’État (Ige), complétés par les enquêtes de la Cour des comptes.





L'inventaire des saisies et des cautionnements en numéraire réalisé par le PJF dépasse désormais le seuil des 35 milliards de francs CFA. À cette masse monétaire s’ajoutent 3,9 milliards de francs CFA de cautionnements en nature, intégrant notamment six immeubles bâtis de grande valeur. Sur le plan logistique et foncier, le bras armé de la justice financière a mis sous main justice 115 véhicules de fonction et de luxe, ainsi qu’une vingtaine de titres fonciers couvrant une superficie globale supérieure à 200 hectares.



Des mesures de saisie conservatoire ciblent également de nombreux appartements et parcelles. Signe de la diversification des enquêtes, des biens atypiques liés aux réseaux d’émigration clandestine, tels que des pirogues et des moteurs hors-bord, ont été confisqués. Face à la complexité de cette criminalité, le PJF plaide activement pour le renforcement de ses effectifs à travers le recrutement d'assistants spécialisés et la création d'une unité d'enquête dédiée.





MS/NDARINFO



