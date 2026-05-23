Vague de démissions : Khadija Mahécor Diouf quitte la présidence du Conseil de surveillance de l'ADL

La Présidente du Conseil de surveillance de l’Agence de Développement Local (ADL), Khadija Mahécor Diouf, a annoncé sa démission de ses fonctions dimanche. Cette décision s'ajoute à la série de départs enregistrés au sein des directions et structures de l'État depuis la signature du décret présidentiel mettant fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko et entraînant la dissolution du gouvernement.





Dans sa déclaration parcourue par Ndarinfo, l'édile de Golf Sud a lié sa démission à ses convictions politiques et à son adhésion au projet porté par l'ancien chef du gouvernement. « Si aujourd’hui j’ai eu l’honneur de servir mon pays en tant que Présidente du Conseil de Surveillance de L’Agence de Développement Local, c’est grâce à un homme d’engagement, de courage et de vision », a-t-elle affirmé, en référence à Ousmane Sonko.





« Cette décision est un choix de cohérence, d’engagement et de loyauté envers les valeurs et la vision que nous avons toujours portées pour le Sénégal. [...] Les fonctions sont passagères, mais les convictions, elles, demeurent et ne se négocient jamais », a-t-elle ajourté.



La présidente sortante a conclu son message en adressant des remerciements aux personnels et aux partenaires qui ont collaboré avec elle durant son mandat à la tête de cet organe de contrôle.



« Je remercie également tous mes collaborateurs, compagnons de lutte, militants et soutiens qui m’ont accompagnée avec loyauté, engagement et dignité tout au long de cette mission », a-t-elle indiqué.





MS/NDARINFO



