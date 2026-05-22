Limogeage d’Ousmane Sonko : la réaction tranchée de Waly Diouf Bodiang.

À la suite de la signature du décret présidentiel mettant fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko et entraînant la dissolution du gouvernement ce vendredi 22 mai 2026, les responsables du parti PASTEF-Les Patriotes ont entamé leurs premières déclarations publiques. Présent au domicile de l'ancien chef du gouvernement à la Cité Keur Gorgui, le Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Waly Diouf Bodiang, a pris la parole pour situer la position de la structure face à cette restructuration de l'Exécutif.





L'annonce d'une orientation vers les échéances de 2029

Pour ce cadre de la formation politique au pouvoir, cette cessation de fonctions marque la clôture d'une séquence administrative et l'ouverture d'un nouveau cycle pour l'organisation. « Je suis chez Ousmane Sonko et comme je vous l'avais dit, tout finit par finir », a affirmé Waly Diouf Bodiang, actant ainsi le départ officiel de la Primature.



Le Directeur général du PAD a projeté les ambitions politiques du parti vers le prochain scrutin présidentiel, fixant une trajectoire à long terme pour leur leader : « Dans la dignité, nous irons avec Ousmane Sonko au palais en 2029 ».





MS/NDARINFO

