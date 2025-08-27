Réformes et Vision 2050 : le FMI réaffirme son soutien au Sénégal

Fonds monétaire international (FMI) a réaffirmé sa volonté d’accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre d’un ambitieux programme de réformes économiques et sociales, a indiqué Edward Gemayel, chef de mission de l’institution, à l’issue d’une visite effectuée à Dakar du 19 au 26 août.



Cette mission, qui faisait suite au rapport de la Cour des comptes publié en février 2025, a permis d’évaluer la situation de la dette et de discuter des mesures correctives avec les autorités sénégalaises.



« Le FMI est disposé à accompagner le Sénégal dans la conception d’un agenda de réformes cohérent avec la Vision 2050 et le Plan de relance économique et sociale », a déclaré M. Gemayel.



Quatre priorités ont été retenues : le renforcement de la transparence budgétaire, la relance des secteurs stratégiques, le développement du capital humain et l’amélioration de la résilience face aux chocs climatiques.



Au cours de son séjour, la délégation du FMI a rencontré plusieurs responsables, dont le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, le ministre d’État auprès du président de la République, Ahmadou Al Aminou Lo, et le secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara.



M. Gemayel a salué la qualité des échanges et la coopération des autorités, réaffirmant l’engagement du FMI à soutenir le Sénégal dans ses objectifs de développement.



