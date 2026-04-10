Droit électoral : Vers une levée définitive des obstacles pour Ousmane Sonko ?

Alors que le Sénégal est encore en pleine restructuration sous l'ère du nouveau régime, la question de l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2029 refait surface. De nouvelles analyses juridiques et politiques suggèrent que les obstacles qui avaient entravé sa candidature en 2024 pourraient être définitivement levés, ouvrant la voie à une participation sans réserve du leader du Pastef au prochain scrutin national.





Selon plusieurs observateurs du droit constitutionnel, les réformes judiciaires en cours et la révision annoncée de certaines dispositions du Code électoral visent à rétablir la plénitude des droits civiques pour tous les acteurs politiques ayant subi des condamnations contestées.



Si ces révélations se confirment, Ousmane Sonko, actuel Premier ministre, pourrait se positionner comme le candidat naturel de la majorité pour succéder à l'actuel chef de l'État. Ce débat précoce souligne l'importance de la stabilité institutionnelle et de l'inclusion démocratique dans l'agenda du gouvernement pour les années à venir.





MS/NDARINFO



