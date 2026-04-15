Russie : La ville d'Orenbourg recrute massivement des agents d'entretien au Sénégal

La municipalité d'Orenbourg, située dans le sud de la Russie, se tourne vers le Sénégal pour combler un déficit critique de main-d'œuvre. Selon des informations du Moscow Times, le maire Albert Yumadilov a officialisé l'arrivée d'un premier contingent de travailleurs sénégalais le 12 avril dernier. L'objectif affiché par les autorités locales est d'intégrer au moins 70 ressortissants sénégalais d'ici avril 2027 pour assurer l'entretien urbain et la gestion des déchets.





Face au désintérêt des habitants locaux pour les métiers dits « pénibles », la ville propose un salaire de 55 000 roubles (environ 350 900 FCFA), complété par la fourniture d'un logement et un accompagnement linguistique avec un interprète francophone.





Cependant, les recrues devront affronter des conditions particulièrement rudes : un rythme de six jours de travail par semaine, des missions axées sur les décharges sauvages et une adaptation nécessaire au climat hivernal russe, radicalement opposé aux températures sahéliennes.





MS/NDARINFO

