Saint-Louis – Carambolage près du CET de Gandon : deux blessés

Un accident de la circulation s’est produit ce matin juste après le Centre d’enfouissement technique (CET) de Gandon, impliquant plusieurs véhicules dans un carambolage. Le choc a fait deux blessés, sans entraîner de perte en vies humaines.



Selon les premières constatations, la fumée dense dégagée par le dépotoir aurait considérablement réduit la visibilité sur ce tronçon déjà étroit, aggravée par la présence de brouillard. Cette combinaison rend la circulation particulièrement dangereuse sur cette portion de route.



« La mairie devrait revoir les heures de brûlage. C’est un risque quotidien pour les usagers », a déclaré un habitant de la zone, joint par nos soins.



M.S



