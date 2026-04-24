Télécoms : Le Sénégal, le Togo et le Bénin lancent officiellement le "Free Roaming"

Le Sénégal, le Togo et le Bénin ont officiellement activé, ce 24 avril 2026 à Lomé, les accords de « free roaming » permettant aux usagers de bénéficier de conditions tarifaires allégées lors de leurs déplacements entre ces trois pays. À travers l'ARTP du Sénégal, l'ARCEP du Togo et celle du Bénin, les trois États concrétisent la mise en œuvre du règlement de la CEDEAO pour faciliter la mobilité des citoyens au sein de l'espace communautaire.





Des avantages concrets pour les voyageurs

Le dispositif introduit des mesures majeures pour les abonnés en déplacement. Désormais, les ressortissants des trois pays pourront recevoir gratuitement leurs appels pendant 30 jours consécutifs en itinérance. Les appels sortants et SMS seront facturés au tarif local du pays visité, supprimant ainsi les surcoûts habituels du roaming international.





L'accord prévoit également des tarifs préférentiels pour les données mobiles et la suppression des surtaxes sur le trafic international entrant. Le Sénégal, via l'ARTP, ambitionne déjà d'étendre ce mécanisme à d'autres pays de la sous-région pour renforcer la connectivité inclusive et la compétitivité des entreprises.





MS/NDARINFO



