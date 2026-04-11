Saint-Louis : La 12ᵉ édition des Itinéraires Artistiques lancée le 2 mai

Saint-Louis s'apprête à vibrer au rythme de la 12ᵉ édition des Itinéraires Artistiques, prévue du 2 mai au 2 juin prochains. Placée sous le thème « Trajectoires Hybrides : Créer, Transmettre, Rayonner », cette édition marque une rupture stratégique pour l’Association Ndar Création, qui transforme l'événement en un véritable écosystème vivant.





Cette année, la Mauritanie est le pays invité d'honneur. Une vingtaine d’artistes sénégalais et internationaux se retrouveront au Centre écologique For Sopi pour une résidence de création intensive. L’un des moments forts de ce laboratoire artistique sera la réalisation d'une œuvre collective monumentale, rendant hommage aux 25 ans de la Fondation Cuomo, partenaire historique de l'événement.



Au-delà des expositions physiques, cette 12ᵉ édition innove avec une galerie virtuelle permanente et un fort volet social, incluant des ateliers pour les enfants atteints de trisomie ainsi que pour le milieu scolaire et universitaire.





MS/NDARINFO



