Saint-Louis : Le PDS refuse de céder son siège à la fille de Mansour Faye

La Fédération urbaine du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Saint-Louis est en état d'alerte. Lors d'un point de presse tenu hier lundi, les responsables libéraux ont dénoncé une demande d'expulsion visant leur siège, une initiative qu'ils attribuent à la fille de l'ancien ministre et actuel maire de Sainnt-Louis, Mansour Faye.



Le secrétaire général de la Fédération, Djibril Sakho, voit dans cet acte une manœuvre politique visant à freiner le regain d'activité du parti à l'approche des élections communales.



Selon ses déclarations, l'acquisition de ce siège a été réalisée sous le magistère de l'ancien président Me Abdoulaye Wade, via son émissaire Farba Senghor, auprès de la SN HLM. « Nous nous demandons d’où vient cet argent permettant à la fille de Mansour Faye de faire cet achat », s'est interrogé M. Sakho, tout en appelant le président Bassirou Diomaye Faye à faire la lumière sur cette transaction dans le cadre du « Jubb, Jubbël, Jubbanti », a-t-il dit.



De son côté, Samba Wade, le président de la Fédération urbaine et témoin des transactions initiales, a martelé que le siège appartient au PDS et a été enregistré au nom du parti lors de l'achat. « Cette maison est la nôtre et nous ne la quitterons jamais quelque soit le prix », a-t-il prévenu, qualifiant cette procédure de provocation à l'endroit de Me Abdoulaye Wade, qui s'apprête à fêter ses 100 ans.



