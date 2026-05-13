Football : Le Nigeria récupère l'organisation des CAF Awards après un cycle marocain

Le Nigeria s'apprête à redevenir l'épicentre du football africain. Après un cycle de quatre ans dominé par le Maroc, le pays a été officiellement désigné pour accueillir la prestigieuse cérémonie des CAF Awards, ainsi que la 48e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football. Cette décision majeure fait suite à un échange diplomatique et sportif à Nairobi, en marge du sommet Africa Forward, entre le président nigérian Bola Tinubu et le patron de la CAF, Patrice Motsepe.







Le Nigeria, qui n'avait plus accueilli cet événement phare depuis 2015, marque ainsi son grand retour sur le devant de la scène organisationnelle du continent. Le pays succède au Royaume chérifien, dont la dernière édition en 2025 avait été marquée par le sacre historique d'Achraf Hakimi et de Ghizlane Chebbak, couronnés respectivement Joueur et Joueuse de l'année.







Ce choix stratégique souligne la volonté du Nigeria de réaffirmer son leadership dans le sport roi en Afrique. En accueillant simultanément l'assemblée générale, le pays de Bola Tinubu devient le point de ralliement des décideurs du football africain pour définir les orientations futures de la discipline. Pour la CAF, ce retour en Afrique de l'Ouest permet de faire tourner l'accueil de ses événements majeurs après une période de stabilité au nord du continent, renforçant ainsi l'intégration sportive régionale.





MS/NDARINFO





