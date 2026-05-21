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Saint-Louis : une collecte de sang citoyenne organisée au sein du Palais de justice

Jeudi 21 Mai 2026

Saint-Louis : une collecte de sang citoyenne organisée au sein du Palais de justice
Le premier président de la Cour d’appel de Saint-Louis, Moustapha Fall, a présidé ce mercredi une opération citoyenne de don de sang organisée au sein du Palais de justice. Initiée par la commission sociale, mise en place lors de la dernière assemblée générale aux côtés des commissions hygiène, environnement et sécurité, cette action vise à mobiliser le personnel judiciaire pour renflouer les réserves des banques de sang de Saint-Louis.

Pour le chef de la juridiction, cette initiative permet aux acteurs de la justice de s'impliquer directement dans l'œuvre sociale commune au-delà de leur mission régalienne de dire le droit. Moustapha Fall a rappelé que le don de sang constitue un acte de don de soi indispensable pour sauver des vies, notamment face aux appels récurrents des structures sanitaires locales confrontées à des pénuries chroniques.

La commission sociale prévoit de pérenniser cette opération et de dérouler un programme d'activités solidaires et citoyennes tout au long de l'année.

MS/NDARINFO
 


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