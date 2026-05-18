Tabaski 2026 : forte disponibilité de bétail au foirail de Rao malgré des prix élevés.

L'activité commerciale s'intensifie au sein des différents points de vente du département de Saint-Louis à une dizaine de jours de la célébration de la Tabaski 2026. À l'instar des précédents célébrations de l'Aid El Adha, le foirail de Rao, situé à 20 kilomètres de la capitale du Nord, enregistre un flux important de bétail, confirmant son statut de pôle d'approvisionnement majeur dans la circonscription Nord. Des opérateurs et éleveurs en provenance de la Mauritanie ainsi que de plusieurs zones pastorales du Sénégal ont convergé vers ce site pour y installer leurs cheptels.





Les facteurs économiques et le dispositif de sécurisation

L'abondance de l'offre sur le marché se heurte toutefois à une grille tarifaire jugée haute par les premiers visiteurs. Les relevés de prix indiquent qu'un montant minimal de 125 000 francs CFA est nécessaire pour l'acquisition d'un bélier standard. Les intermédiaires et vendeurs de bétail, communément appelés « tefankés », motivent cette tendance haussière par l'augmentation des coûts logistiques et du transport routier, particulièrement pour les convois ayant traversé la frontière mauritanienne.



Sur le plan opérationnel, les acteurs du foirail soulignent l'efficacité du dispositif de sécurisation mis en place par les éléments de la Gendarmerie nationale du Sénégal, dont la présence permanente limite les incidents et les vols. Malgré ces dispositions matérielles, les vendeurs font état d'une faible affluence des acheteurs à cette date, une situation qui contraste avec le volume de bétail disponible sur l'esplanade de vente.





MS/NDARINFO



