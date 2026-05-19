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Tournée territoriale : les détails de la rencontre entre le patron des Douanes et le Gouverneur Al Hassan Sall.

Mardi 19 Mai 2026 - 07:09

Tournée territoriale : les détails de la rencontre entre le patron des Douanes et le Gouverneur Al Hassan Sall.

Le Directeur général des Douanes a débuté l'étape de sa tournée nationale dans la région de Saint-Louis par une visite de courtoisie auprès du Gouverneur de la Région, Al Hassan Sall. Cette rencontre institutionnelle marque le lancement officiel des activités de la délégation centrale dans la circonscription douanière du Nord. L'entretien a permis de faire le point sur la coordination des services étatiques et sur le déploiement opérationnel des brigades de surveillance le long des zones frontalières et maritimes de la région, note un communiqué des Douanes reçu  Ndarinfo.
 

Les enjeux de la collaboration administrative et la modernisation des infrastructures

 

Lors de son allocution, le Gouverneur Al Hassan Sall a salué la démarche de la haute direction des Douanes, la qualifiant d'illustration de la synergie nécessaire entre les démembrements de l'Administration publique. L'autorité régionale s'est félicitée des relations de travail entretenues avec les unités douanières locales et a mis en avant les performances d'encaissement et de saisie enregistrées dans la zone.

En réponse, le Directeur général des Douanes a réaffirmé les orientations stratégiques de son administration concernant l'amélioration des conditions de vie et de sécurité des agents sur le terrain. Il a notamment annoncé l'avancement de plusieurs chantiers de construction d'infrastructures administratives et d'hébergement en cours dans la région, visant à moderniser le cadre opérationnel des différentes brigades de surveillance du Nord.
 

MS/NDARINFO
 



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