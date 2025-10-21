Santé : Le SUTSAS dépose un préavis de grève de six mois

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS) a déposé ce lundi un préavis de grève couvrant la période du 19 novembre 2025 au 20 mai 2026.



Dans une lettre adressée au ministre de la Fonction publique et du Travail, le syndicat dénonce l’absence de réponse du gouvernement à ses multiples interpellations et exige la satisfaction de dix-sept revendications qu’il juge légitimes et urgentes.





Le SUTSAS alerte sur les risques de paralysie du système de santé durant six mois si aucune mesure concrète n’est prise.



Le syndicat réclame notamment le paiement des augmentations de salaire dues aux contractuels des établissements publics de santé et des collectivités territoriales, le versement du fonds de motivation à tous les agents titulaires de contrats à durée indéterminée, ainsi que la signature du décret d’intégration des techniciens supérieurs de santé dans la hiérarchie A2 avec une prise en compte de leur ancienneté depuis l’obtention du diplôme.





Le syndicat appelle le gouvernement à ouvrir immédiatement des négociations afin d’éviter une crise prolongée dans le secteur sanitaire.





