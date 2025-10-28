Santé : un vaste programme de recrutement spécial annoncé (ministre)

Le ministre sénégalais de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a annoncé lundi le lancement imminent d’un programme spécial de recrutement de personnel médical qualifié, dans le but de renforcer la résilience et l’accessibilité du système de santé national.





S’exprimant à l’ouverture du 49e Congrès international du Collège ouest-africain des médecins (WACP), le ministre a souligné que cette initiative s’inscrit dans une dynamique de transformation profonde du secteur sanitaire, soutenue par le président de la République et le Premier ministre.





« Le Sénégal s’est résolument inscrit dans une dynamique de renforcement de la résilience de son système de santé et de promotion de l’équité territoriale et sociale », a-t-il déclaré, insistant sur le rôle central des ressources humaines dans cette réforme.





Le congrès, axé sur le thème « Capital humain et protection sociale, contribution de WACP », constitue, selon Dr Sy, une opportunité stratégique pour repenser les modèles de santé et aligner les politiques nationales avec les ambitions du référentiel Vision 2050.





Le ministre a également présenté les quatre axes majeurs de la lettre de politique sectorielle 2025-2029 : gouvernance et digitalisation intégrale ; prévention et promotion de la santé ; soins de qualité ; protection sociale.



Des innovations en matière de politique publique ont, selon lui, déjà permis d’améliorer la veille épidémiologique, la diplomatie sanitaire, et les capacités de riposte face aux pandémies.





Le président du WACP, Pr Mamadou Mourtalla Ka, a insisté sur la nécessité d’une intégration régionale des systèmes de santé, face à des menaces transfrontalières telles que la fièvre de la vallée du Rift, Ebola ou encore les maladies chroniques comme le diabète ou l’hypertension.





« Ces pathologies ne s’arrêtent pas aux frontières. Il est donc crucial d’harmoniser nos politiques de santé au niveau de la CEDEAO », a-t-il soutenu, saluant la vision stratégique du ministère sénégalais.





Le WACP, bras médical de l’Organisation ouest-africaine de la Santé (OOAS), regroupe des médecins issus des 15 États membres de la CEDEAO. Les discussions du congrès devraient aboutir à des recommandations pour une prise en charge plus efficace et intégrée des enjeux sanitaires régionaux.



Avec APS







