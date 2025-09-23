Secours de 259 candidats à l’émigration irrégulière par la Marine nationale au large de Dakar

Une pirogue transportant 259 candidats à l’émigration irrégulière a été secourue lundi, à 100 km au large de Dakar, par la Marine nationale en collaboration avec l’Armée de l’air, selon une source sécuritaire contactée par l’APS.



L’embarcation en provenance d’un pays voisin a été interceptée en mer, et les migrants ont été rapidement pris en charge. "Les candidats à l’émigration irrégulière ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama où ils ont été remis aux autorités compétentes pour les procédures habituelles", a précisé la Marine nationale dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux.



Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus des forces de sécurité sénégalaises pour lutter contre les traversées dangereuses à destination de l’Europe. La semaine dernière, un autre groupe de près de 120 migrants a été secouru par la gendarmerie sur les plages de Ouakam et Ngor, deux communes de Dakar.



Le phénomène de l'émigration irrégulière reste une problématique majeure, et les autorités renforcent leurs actions de surveillance et de secours en mer pour protéger les vies humaines.



