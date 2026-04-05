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Sénégal : Absa Faye place la famille au cœur de la force de la nation

Dimanche 5 Avril 2026 - 07:31

Sénégal : Absa Faye place la famille au cœur de la force de la nation

La Première Dame du Sénégal, Absa Faye, s'est exprimée ce samedi via ses réseaux sociaux en marge du défilé du 66e anniversaire de l'indépendance délocalisé à Thiès. Elle a défini la souveraineté nationale comme une exigence quotidienne plutôt qu'un acquis.
 

Dans son message, Absa Faye a souligné l'importance de l'unité et de la responsabilité collective pour la construction d'un État solide. Elle a orienté sa vision vers la situation des femmes, des enfants et des familles, affirmant que la force d'un pays se mesure à l'attention portée à ces groupes sociaux.


Présente aux côtés du Chef de l'État lors de la cérémonie officielle, la Première Dame a conclu son propos en rappelant que la protection de la cellule familiale constitue le fondement de la résilience de la nation.
 

MS/NDARINFO
 


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