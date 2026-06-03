Sédhiou : Le Dr Aboubacar Traoré quitte la direction de l'hôpital régional

Le directeur du Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou (sud), le Dr Aboubacar Traoré, a annoncé mercredi avoir présenté sa démission au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.





« J’ai officiellement présenté, ce mercredi 3 juin 2026, ma démission du poste de Directeur du Centre Hospitalier Régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou à Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy », a déclaré le Dr Traoré.





Cette décision, prise « en toute responsabilité après une profonde et mûre réflexion », est motivée par des « considérations personnelles et professionnelles », a-t-il précisé.





Le Dr Aboubacar Traoré, qui occupe également les fonctions de point focal Moncap Santé et Protection Sociale pour la région naturelle de la Casamance, a dressé un bilan positif de sa gestion à la tête de cet établissement public hospitalier.





« Au cours de mon mandat, j’ai eu le privilège de travailler avec des équipes compétentes et engagées, dont le dévouement a permis de relever de nombreux défis et d’améliorer continuellement la qualité des services offerts aux populations », a-t-il souligné, ajoutant que les chantiers menés à bien étaient « le fruit d’un effort collectif auquel [il est] fier d’avoir contribué ».





Le médecin a exprimé sa « profonde gratitude » à ses collaborateurs, sa famille et ses proches. Il a également adressé ses « chaleureux remerciements à l’ensemble de la population de Sédhiou, et plus particulièrement à celle de la commune de Marsassoum (Al Numbaara), pour sa confiance, son soutien et son accompagnement ».





« Je garderai de cette expérience de précieux souvenirs et un profond attachement à cette belle région qui est la mienne et à ses populations », a conclu le directeur démissionnaire.





MS





