Sénégal–FMI : des discussions avancées sur la coopération économique

Le ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu ce lundi Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre de la mission de l’institution à Dakar.





La rencontre a permis d’échanger sur la situation économique et financière du Sénégal, ainsi que sur l’état d’avancement des discussions entre le gouvernement et le FMI, jugées très avancées.





Le ministre Sarr a réaffirmé l’engagement du Sénégal sur sa trajectoire de consolidation budgétaire à l’horizon 2027, soulignant le positionnement stratégique du pays en tant que "frontier market" attractif pour les investisseurs. Il a mis en avant la solidité du cadre macroéconomique national et les atouts du marché financier régional de l’UEMOA, en constante progression.





Cette visite de haut niveau intervient dans un contexte de renforcement des partenariats financiers visant à soutenir la stabilité macroéconomique et la mise en œuvre des réformes structurelles.



