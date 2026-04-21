Migration circulaire : Recrutement de travailleurs sénégalais pour des entreprises françaises

Dans le cadre du renforcement de la coopération internationale et de la promotion d’une migration de main-d’œuvre sûre, ordonnée et régulière, le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFPT) a lancé un appel à candidatures majeur.





Ce Programme de Migration Circulaire et de Mobilité Professionnelle offre à des travailleurs qualifiés sénégalais l'opportunité d'acquérir une expérience internationale au sein d'entreprises établies en France. L'initiative vise non seulement le perfectionnement professionnel, mais garantit également un cadre structuré pour le transfert de compétences et la réintégration économique au Sénégal au terme de la mission.





Les profils recherchés pour ce programme concernent plusieurs secteurs d'activité, notamment l'hôtellerie-restauration, l'agroalimentaire et l'industrie. Sont attendus des candidats pour les postes de réceptionnistes confirmés, gouvernantes d'hôtellerie, bouchers (désosseurs/pareurs), soudeurs, ainsi que des serveurs et serveuses expérimentés. Les professionnels intéressés par cette mobilité vers la France sont invités à soumettre leur candidature exclusivement via la plateforme officielle dédiée au recrutement.



Pour postuler : Mobilité professionnelle : Recrutement de travailleurs sénégalais pour des entreprises françaises

MS/NDARINFO