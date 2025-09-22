Sénégal : Lancement d’une étape clé de la refondation de la gouvernance territoriale

Une étape décisive s’ouvre dans la refondation de la gouvernance territoriale au Sénégal. Ce lundi 22 septembre 2025, plus de 600 exécutifs locaux – maires et présidents de conseils départementaux – ainsi que l’ensemble du commandement territorial et divers acteurs de la vie nationale, se réunissent au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio.





Cette rencontre majeure, portée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, marque la synthèse des concertations menées au cours des derniers mois dans toutes les régions du pays. Elle vise à restituer et valider le rapport provisoire qui servira de feuille de route pour l’avenir des collectivités territoriales.





Moussa Balla Fofana, en charge du dossier, a rappelé que l’objectif de cette journée est d’instaurer un dialogue inclusif. « Les décisions qui construiront le Sénégal de demain se prennent ensemble, dans le dialogue et la concertation, et non dans l’isolement », a-t-il souligné dans une vidéo diffusée aux participants.





Le programme prévoit des travaux autour de plusieurs axes essentiels : la consolidation d’un modèle de développement territorial inclusif, le renforcement de la décentralisation pour plus d’efficacité, et l’élaboration d’une vision commune pour un Sénégal uni dans sa diversité.





Les organisateurs ont précisé que les travaux débuteront à 9h au CICAD, avec l’ensemble des participants mobilisés pour poser les bases d’une gouvernance territoriale modernisée et participative.





