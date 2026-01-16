Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

Le gouvernement sénégalais a lancé un plan ambitieux pour renforcer l'approvisionnement national en pomme de terre et en oignon en privilégiant la production locale dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026.
Les récoltes locales sont désormais prêtes à approvisionner les marchés, avec la pomme de terre disponible dès le 15 janvier 2026 et l'oignon à partir du 15 février 2026, selon les autorités sénégalaises. Cette initiative vise à soutenir les producteurs nationaux, stabiliser les prix et renforcer la sécurité alimentaire du pays.
Le gouvernement souligne que 95% des importations prévues ont déjà été réalisées, ce qui permet désormais de concentrer les efforts sur la consommation de la production nationale. Ce tournant marque une volonté politique de réduire la dépendance aux importations pour ces deux produits stratégiques largement consommés dans l'alimentation sénégalaise.
Pour faciliter cette transition vers l'autosuffisance, le ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé des directives pour organiser la commercialisation et le suivi des prix, en coordination avec l'Agence de régulation des marchés (ARM) et les services des Douanes. Ces mesures visent à éviter les tensions sur les prix et à garantir un approvisionnement fluide des marchés.
Les opérateurs économiques disposant de cargaisons encore en mer ou en transit sont invités à collaborer avec les autorités afin de gérer ces flux de manière optimale et éviter tout engorgement du marché qui pourrait déstabiliser les prix et pénaliser les producteurs locaux.
Le gouvernement appelle l'ensemble des acteurs – producteurs, commerçants et importateurs – à accompagner cette démarche qui entend promouvoir la production locale et garantir un approvisionnement stable et abordable pour le consommateur sénégalais. Cette politique s'inscrit dans une stratégie plus large de souveraineté alimentaire et de valorisation de l'agriculture nationale.
La pomme de terre et l'oignon constituent des produits de consommation courante au Sénégal, traditionnellement importés en grande quantité, notamment en provenance d'Europe et d'autres pays africains. Le développement de la production locale répond à un objectif de réduction de la facture d'importation et de création de revenus pour les agriculteurs sénégalais.
MS/NDARINFO