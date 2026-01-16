Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

Pour faciliter cette transition vers l'autosuffisance, le ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé des directives pour organiser la commercialisation et le suivi des prix, en coordination avec l'Agence de régulation des marchés (ARM) et les services des Douanes. Ces mesures visent à éviter les tensions sur les prix et à garantir un approvisionnement fluide des marchés.



