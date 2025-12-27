Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens

Sérénité et humilité". C'est le double message adressé aux Lions de la Teranga par deux anciens internationaux sénégalais, Boubacar Sarr "Locotte" et Alassane Ndour, à la veille du match décisif contre la République démocratique du Congo (RDC), prévu ce samedi dans le cadre de la deuxième journée du groupe D de la CAN 2025.
Respecter l'adversaire, respecter les consignes
"C'est une équipe qu'il faut respecter, mais le Sénégal fait aussi partie des meilleures équipes du tournoi", a déclaré Boubacar Sarr "Locotte", ancien international sénégalais ayant évolué entre 1965 et 1988. "Les Lions disposent de toutes les qualités nécessaires, à condition de bien appliquer les consignes de l'entraîneur et d'afficher un mental solide", a-t-il ajouté, selon l'APS.
Pour la légende du football sénégalais, "aucun match n'est facile en Coupe d'Afrique". "Il faut être déterminé, éviter les calculs et préparer chaque rencontre avec sérieux", a-t-il insisté, estimant que la victoire inaugurale contre le Botswana doit servir de source de motivation pour se rapprocher de la qualification en huitièmes de finale.
Pas de place pour l'euphorie
Alassane Ndour, international entre 2001 et 2002, a martelé le même message de prudence malgré le statut de favori du Sénégal. "Nous devons aborder ce match avec sérénité et humilité. On a une bonne équipe, mais il ne faut pas brûler les étapes", a-t-il prévenu.
L'ancien joueur a également souligné la montée en puissance de la RDC, invaincue depuis plusieurs matchs. "Cette équipe congolaise a atteint un nouveau statut. Elle ne sera pas facile à manœuvrer. Il faudra la respecter tout en respectant les consignes de l'entraîneur", a-t-il averti.
Le choc Sénégal-RDC, qui opposera deux des favoris du groupe D, s'annonce comme un tournant potentiel dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025.