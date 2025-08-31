Soutien à la Palestine : Des militants venus de 44 pays défient le blocus israélien par la mer

Cette mission, décrite par ses organisateurs comme « la plus grande de solidarité de l’histoire », doit rassembler au total des dizaines d’embarcations venues de plusieurs ports méditerranéens, dont Tunis et la Sicile, où d’autres départs sont prévus dans les prochains jours.



La flottille, qui transporte de l’aide humanitaire, réunit plus d’une centaine de participants issus de 44 pays, parmi lesquels des médecins, des militants et des personnalités publiques. La militante suédoise Greta Thunberg, l’ancienne maire de Barcelone Ada Colau et la députée européenne française Emma Fourreau (LFI) comptent parmi les passagers.



À Barcelone, plusieurs milliers de manifestants ont salué le départ des navires sous le slogan : « Quand le monde reste silencieux, nous mettons les voiles ». « C’est un groupe massif de bateaux et d’activistes venus du monde entier, c’est cela qui est nouveau », a souligné Frank Romero, avocat franco-américain déjà engagé dans une précédente mission interceptée par Israël en juillet.



Les organisateurs affirment vouloir « ouvrir un corridor humanitaire et mettre fin au blocus illégal de Gaza ». Ils appellent par ailleurs les États européens à garantir la sécurité de la flottille face au risque d’interception par Israël, qui a déjà neutralisé des missions similaires par le passé.



Des actions de solidarité sont prévues dans 44 pays le 4 septembre, en parallèle de nouveaux départs de bateaux en Méditerranée.



