Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Soutien au peuple palestinien : Le Brésil refuse la nomination d’un nouvel ambassadeur israélien

Lundi 25 Août 2025

Soutien au peuple palestinien : Le Brésil refuse la nomination d’un nouvel ambassadeur israélien

Le gouvernement brésilien a refusé la nomination de Gali Dagan, ancien ambassadeur d’Israël en Colombie, au poste d’ambassadeur à Brasília. L’information, révélée lundi par la presse locale, illustre une nouvelle étape dans la montée des tensions diplomatiques entre le Brésil et Israël.

Cette décision s’inscrit dans une ligne politique clairement assumée par le président Luiz Inácio Lula da Silva, qui affirme son soutien au peuple palestinien face à ce qu’il qualifie de persécution menée par Israël.

Le refus de cette accréditation vient renforcer une série d’actes symboliques récents : le retrait du Brésil de l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah (IHRA), jugée trop alignée sur la diplomatie israélienne, et l’adhésion à la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice (CIJ) accusant Israël de « génocide » à Gaza.

Pour Brasília, cette prise de position traduisent une volonté affichée en faveur de la cause palestinienne.

 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.