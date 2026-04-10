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Souveraineté : Ousmane Sonko prône une transformation structurelle sans "parrain"

Vendredi 10 Avril 2026 - 06:30

Souveraineté : Ousmane Sonko prône une transformation structurelle sans "parrain"

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a livré jeudi au Musée des civilisations noires une analyse dense sur les enjeux de l'autonomie africaine dans un monde en pleine mutation. Intervenant lors d'une conférence animée par le géopolitologue français Pascal Boniface, le chef du gouvernement a défini la souveraineté non comme un slogan, mais comme une construction exigeante reposant sur la transformation structurelle et l'allégeance populaire.
 

Rejetant un patriotisme de façade, Ousmane Sonko a insisté sur l'exemplarité des élites et la « souveraineté cognitive » pour briser les chaînes de la dépendance intellectuelle. Devant un public venu nombreux, il a esquissé les piliers du projet national : maîtrise des ressources extractives, transformation locale et renforcement des chaînes de valeur.


Sur la scène internationale, prônant un « réalisme stratégique », il a appelé l'Afrique à diversifier ses partenariats sans changer de tutelle, tout en plaidant pour un moratoire mondial sur la dette africaine. Pour le Premier ministre, l'avenir du continent repose sur une jeunesse formée et une unité africaine consolidée, affirmant avec force que le « nouveau Sénégal ne demande aucune permission pour être souverain ».
 

MS/NDARINFO
 


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