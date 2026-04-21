Fatimata Hamadi Ba : Justice réclamée après une tragédie absolue en Mauritanie

Une onde de choc traverse la Mauritanie après la découverte macabre du corps sans vie de la jeune Fatimata Hamadi Ba dans un hangar à Dar Naïm. Disparue depuis samedi dernier alors qu'elle se rendait à une cérémonie de mariage, l'adolescente à la fleur de l'âge n'est jamais rentrée chez elle.





Selon les premiers éléments rapportés par les médias locaux et repris par Seneweb, la victime aurait été enlevée puis soumise à des actes de violence extrême, incluant un viol ayant entraîné la mort.





Cette tragédie bouleverse la République islamique et ravive, avec une douleur insoutenable, le débat national sur la sécurité des femmes et des enfants. Alors que le ou les bourreaux demeurent pour le moment non identifiés, l’indignation et la colère s'emparent des réseaux sociaux.





Des voix s'élèvent pour exiger que toute la lumière soit faite sur ce crime odieux, réclamant une justice exemplaire et un renforcement urgent des mécanismes de protection des personnes vulnérables.



MS/NDARINFO



