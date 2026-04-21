Thiès : Le Front pour la défense de la République (FDR) prépare son Assemblée générale

Le Front pour la défense de la République (FDR) affûte ses armes à Thiès. En prélude à l’Assemblée générale départementale fixée au samedi 25 avril 2026, les leaders locaux de la coalition se sont réunis tout au long du week-end dernier dans la cité du Rail. Ces rencontres de concertation, organisées les samedi 18 et dimanche 19 avril au siège du parti Rewmi d'Idrissa Seck, marquent une étape concrète dans la structuration de l’opposition locale.





Les travaux, placés sous la présidence de l’ancien ministre Yankhoba Diatara, ont rassemblé les coordinateurs des différents partis politiques et mouvements citoyens membres de la plateforme. L'objectif était d'établir une prise de contact directe entre les responsables et d'amorcer une dynamique unitaire.





Les échanges ont permis d'harmoniser les positions stratégiques, de renforcer les mécanismes de coordination et de peaufiner les détails logistiques pour faire de l'événement à venir une véritable démonstration de force politique dans le département.





MS/NDARINFO

